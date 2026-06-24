Трое жителей Кубани вымогали деньги у участника СВО

Все произошло в январе 2025 года. Боец СВО приехал домой в отпуск после ранения. К нему обратились трое жителей и под давлением незаконно забрали 40 тысяч рублей. Они убедили молодого человека, что пытались урегулировать связанный с ним конфликт. И в отношении них подано заявление в полицию. Деньги сообщники требовали для решения проблемы.