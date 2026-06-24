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В Прикамье сотрудники ГИБДД применили оружие для остановки пьяного водителя

Мужчина при виде патруля резко ускорился.

Оружие применили сотрудники ГИБДД для остановки пьяного водителя, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

Инцидент произошёл в Карагае на автодороге «Кострома — Шарья — Киров — Пермь». Полицейские заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2112. Водитель при виде патруля резко ускорился, проигнорировал требование об остановке и попытался уйти от погони.

Мужчина выезжал на встречную полосу, проезжал на красный свет, создавая угрозу для окружающих. Полицейские с включёнными спецсигналами начали преследование и, после предупредительного выстрела в воздух, произвели выстрел по колёсам.

Автомобиль остановился. За рулём оказался 24-летний местный житель без прав. От медосвидетельствования он отказался. На него составлено 10 административных материалов. При применении оружия никто не пострадал.

Напомним, в Соликамске рейсовый автобус съехал в кювет и врезалсяв дерево. Пострадали 4 человека. На месте работают следователи.