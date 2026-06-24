Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил ребенка

Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

В Сокольском округе Нижегородской области вечером 23 июня произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По данным региональной пресс‑службы ГИБДД, в результате инцидента травмы получили двое детей.

Инцидент зафиксирован приблизительно в 18:50. За рулём мотоцикла, передвигавшегося по пешеходной зоне, находился 16‑летний юноша без водительских прав и на транспортном средстве без регистрационных знаков.

В ходе движения подросток утратил контроль над мотоциклом, что привело к наезду на 9‑летнего ребёнка. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать детали случившегося.

Ранее массовое ДТП сковало дорогу от Родионова до Афонино в Нижнем Новгороде.