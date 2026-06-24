В Нижегородской области подросток на мотоцикле сбил ребенка

В Сокольском округе Нижегородской области вечером 23 июня произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием несовершеннолетних. По данным региональной пресс‑службы ГИБДД, в результате инцидента травмы получили двое детей.
Инцидент зафиксирован приблизительно в 18:50. За рулём мотоцикла, передвигавшегося по пешеходной зоне, находился 16‑летний юноша без водительских прав и на транспортном средстве без регистрационных знаков.
В ходе движения подросток утратил контроль над мотоциклом, что привело к наезду на 9‑летнего ребёнка. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать детали случившегося.
Ранее массовое ДТП сковало дорогу от Родионова до Афонино в Нижнем Новгороде.