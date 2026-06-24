Белоруска погибла из-за опасных действий у газовой плиты

Могилевчанка погибла из-за опасных действий у газовой плиты, сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Несчастный случай произошел в одной из квартир в областном городе. Установлено, что 57-летняя женщина была у себя дома и попыталась подкурить сигарету от огня газовой плиты. В этот момент на могилевчанке вспыхнула одежда. Горожанка получила обширные термические травмы и была госпитализирована. К сожалению, врачи не смогли ее спасти, через две с половиной недели женщина скончалась.
Судмедэксперт констатировал наличие у погибшей термических ожогов второй, третьей и четвертой степени примерно на 48% тела. Также она получила термоингаляционную травму, которая привела к развитию тяжелого осложнения — ожоговой болезни с системным воспалением, отчего и наступила смерть.