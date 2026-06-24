Свидетели, которые видели последними Усольцевых в Кутурчине, сказали о них

Корреспонденты aif.ru Анна Соколова и krsk.aif.ru Татьяна Бахтигозина в сопровождении красноярца Сергея Кузнецова отправились на Кутурчинское Белогорье, чтобы на себе прочувствовать весь путь Усольцевых.
В ходе экспедиции журналистам удалось найти последних людей, видевших семью живой.
Ключевыми свидетелями стали местные пенсионеры Виктор и Лидия К., чей дом расположен прямо у начала троп на скалы Кутурчинского Белогшорья. Журналисты обратились к супругам за советом о маршруте на гору Мальвинка, но в процессе разговора выяснилось, что именно эта пара видела приезд Усольцевых 28 сентября 2025 года.
По словам очевидцев, день выдался аномально жарким для конца сентября — температура воздуха достигала +24 градусов. Супруги находились на улице: Лидия грелась на лавочке возле дома, а Виктор наблюдал за ходом строительства частного дома-юрты на соседнем участке.
«Около 11:00 с того края поселка, где турбаза “Геосфера”, приехал автомобиль “Шкода”», — вспоминает Виктор.
Автомобиль остановился напротив ворот строящейся юрты. На парковке уже стояла светлая иномарка (похожая на «Лексус»), которая вскоре после приезда Усольцевых исчезла. Из «Шкоды» вышли трое — мужчина, женщина и девочка, а также выпрыгнула маленькая собачка. Семья была одета очень легко по погоде: мужчина и женщина — в шортах и бриджах, без каких-либо вещей или палок в руках. Девочка вышла с маленьким рюкзачком за плечами. У мужчины тоже был небольшой рюкзак.
Как рассказала Лидия, отец взял дочь за руку, семья закрыла машину и скрылась за забором участка с юртой. Именно от этого места начинается дорога к главным кутурчинским достопримечательностям. Через несколько метров тропа разветвляется: путь влево ведет на скалу Буратинка, а прямая дорога уходит к Камню Желаний и скале Мальвинка.
Получив эти сведения, журналисты попрощались со свидетелями и отправились в поход, который обернулся неожиданными приключениями.
Подробнее читайте в третьей части большого расследования aif.ru — «Взял дочку за руку». Свидетели, видевшие последними Усольцевых, заговорили.
Часть первая — По тайному следу. Расследование журналистов aif.ru: куда пропали Усольцевы.
Часть вторая — Минская петля. Последний маршрут Усольцевых: aif.ru раскрыл новые загадки.