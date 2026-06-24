ТАСС: дрон ВСУ ударил по группе эвакуируемых жителей Константиновки

Украинские военные с помощью беспилотника атаковали группу мирных жителей во время их эвакуации из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на одного из эвакуированных гражданских Максима Плюшко, который получил ранение в результате удара.