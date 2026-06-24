ТАСС: дрон ВСУ ударил по группе эвакуируемых жителей Константиновки

Украинские военные с помощью беспилотника атаковали группу мирных жителей во время их эвакуации из Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на одного из эвакуированных гражданских Максима Плюшко, который получил ранение в результате удара.
По словам пострадавшего, инцидент произошел, когда военнослужащие четвертой гвардейской отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск РФ выводили из города первую группу местных жителей. Для удара по гражданским лицам ВСУ применили FPV-дрон, управляемый по оптоволоконному кабелю.
В результате взрыва Плюшко получил перелом ноги. Мужчина добавил, что сопровождавшие группу российские бойцы оперативно оказали ему первую помощь на месте и помогли продолжить путь в безопасную зону.