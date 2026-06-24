Отказали тормоза? Четыре человека пострадали после съезда автобуса в кювет

Источник perm.aif.ru, знакомый с ситуацией, объяснил, что авария случилась с городским рейсовым автобусом № 23, который курсирует от Клестовки до переулка Рыбацкого. Он добавил, что скорую помощь вызвала кондуктор. По предварительной информации от перевозчика, транспорт вышел в рейс в исправном состоянии. В комментариях к публикации о ДТП люди задаются вопросом: как автобус мог оказаться в кювете? Пользователи предполагают, что причиной стал отказ тормозов.