Отказали тормоза? Четыре человека пострадали после съезда автобуса в кювет

Ранним утром 24 июня в Соликамске произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: рейсовый автобус № 23 съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пострадали несколько человек, они получили травмы различной степени тяжести. Подробнее о том, как автобус оказался в кювете и в каком состоянии находятся пострадавшие, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Техническая неисправность.
Около семи утра город только просыпался. Первые маршруты уже вышли в рейсы. Люди ехали по своим делам и строили планы на предстоящий день. Но привычный ход утра неожиданно нарушился, когда автобус оказался в кювете.
Глава администрации Соликамского округа Александр Русанов сообщил, что ДТП произошло на улице Всеобуча вблизи остановки «3 район». Позже подробности об аварии рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю.
«24 июня 2026 года в 06:30 часов по автодороге “Обход г. Соликамска” двигался рейсовый автобус МАЗ. На 11 км автодороги водитель, по предварительной информации, при возникновении технической неисправности, допустил съезд задним ходом в левый кювет по ходу своего движения, впоследствии допустил наезд на дерево», — пояснили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и разбираются в обстоятельствах случившегося.
Пострадали четверо.
В результате съезда автобуса в кювет и последующего столкновения с деревом травмы различной степени тяжести получили четыре взрослых пассажира. В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, что двух человек направили в травмпункт, ещё одного госпитализировали. Пациент находится в удовлетворительном состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Ещё одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.
Источник perm.aif.ru, знакомый с ситуацией, объяснил, что авария случилась с городским рейсовым автобусом № 23, который курсирует от Клестовки до переулка Рыбацкого. Он добавил, что скорую помощь вызвала кондуктор. По предварительной информации от перевозчика, транспорт вышел в рейс в исправном состоянии. В комментариях к публикации о ДТП люди задаются вопросом: как автобус мог оказаться в кювете? Пользователи предполагают, что причиной стал отказ тормозов.
Уголовное дело.
По факту ДТП происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей». Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.
Соликамская городская прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела и организовала собственную проверку. Правоохранители проверят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и правил перевозок. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.