Погоня с ГАИ в Башкирии закончилась гибелью двух человек: стали известны подробности

Авария произошла сегодня ночью на 105-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. 19-летний водитель BMW-525 пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением, съехал в правый кювет, и машина перевернулась. Два пассажира — 15-летний и 20-летний — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель и еще двое пассажиров 16 и 28 лет госпитализированы с травмами.