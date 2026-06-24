Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погоня с ГАИ в Башкирии закончилась гибелью двух человек: стали известны подробности

ГАИ Башкирии рассказала детали ДТП с погибшим подростком и 20-летним парнем.

Источник: Прокуратура Башкирии

Госавтоинспекция Башкирии рассказала подробности трагического ДТП в Учалинском районе, в котором погибли два человека.

Авария произошла сегодня ночью на 105-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. 19-летний водитель BMW-525 пытался скрыться от ГАИ, не справился с управлением, съехал в правый кювет, и машина перевернулась. Два пассажира — 15-летний и 20-летний — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель и еще двое пассажиров 16 и 28 лет госпитализированы с травмами.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, — сообщает дорожная полиция.