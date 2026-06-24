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СМИ: в Минприроды Дагестана проходят обыски

Правоохранители осуществляют выемку документов в Минприроды Дагестана в рамках следственных действий. По предварительным данным, обыски связаны с проектами мусороперерабатывающих заводов в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В здании Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан проходят следственные действия. Правоохранители проводят обыски и изымают документы, сообщает издание «МК в Дагестане» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, визит силовиков связан с реализацией проектов по строительству мусороперерабатывающих заводов на территории региона. В рамках оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов осуществляют выемку соответствующей документации.

В самом министерстве подтвердили факт проведения следственных действий, однако подчеркнули, что ведомство продолжает функционировать в обычном режиме.

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