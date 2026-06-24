Убойный клёв. Пенсионер расстрелял рыбаков из ружья из-за места на берегу

Спор из-за «прикормленного» места для рыбалки закончился стрельбой в Волгоградской области. Два волгоградца решили отдохнуть на природе и прихватили с собой удочки. Но едва они устроились на берегу Волго-Донского канала, как подошел местный житель и устроил скандал — это его территория! В словесном споре горожане победили — селянин ушел. Однако он вернулся, и с оружием. Раздались два выстрела. «Захватчики» территории остались живы только благодаря умелым действиям полицейских. Подробности в материале vlg.aif.ru.