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Убойный клёв. Пенсионер расстрелял рыбаков из ружья из-за места на берегу

Два волгоградца отправились на отдых, прихватив удочки. Но едва они разместились на берегу Волго-Донского канала, как появился местный житель и потребовал освободить прикормленное им место. Дело закончилось стрельбой.

Спор из-за «прикормленного» места для рыбалки закончился стрельбой в Волгоградской области. Два волгоградца решили отдохнуть на природе и прихватили с собой удочки. Но едва они устроились на берегу Волго-Донского канала, как подошел местный житель и устроил скандал — это его территория! В словесном споре горожане победили — селянин ушел. Однако он вернулся, и с оружием. Раздались два выстрела. «Захватчики» территории остались живы только благодаря умелым действиям полицейских. Подробности в материале vlg.aif.ru.

Ссора переросла в стрельбу: пенсионер ранил занявших его место для рыбалки.

Драма на рыбалке случилась 10 июня. Две недели спустя в региональной полиции поделились подробностями.

В тот день два жителя Волгограда решили провести время на природе. Для отдыха и рыбалки они выбрали шлюзы у поселка Пархоменко Калачевского района. Но едва они достали из машины удочки, как появился 63-летний житель расположенного неподалеку поселка Береславка.

Мужчина был возмущен: это его место! Он годами здесь прикармливает рыбу. Гости не промолчали — места здесь общие, рыбачить может кто угодно. Слово за слово, конфликт разгорался все сильнее. Когда пенсионер покинул поле словесной схватки, удовлетворенные горожане вернулись к своим делам. Но радовались они рано.

«Добравшись домой, житель Береславки взял охотничье ружье, вернулся к шлюзам и дважды выстрелил по своим недавним оппонентам. 35-летнему волгоградцу он попал в голову, а его 36-летнему приятелю — в грудь и левое плечо», — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В волгоградском Следкоме дополняют: «Один из пострадавших сумел позвонить родственникам и сообщил им о случившемся. Они немедленно вызвали бригаду скорой помощи и полицейских. Медики оперативно доставили потерпевших в больницу».

Спасли жизни: первую помощь оказали сотрудники ДПС.

Подробностями поделились в региональном полицейском главке.

«В тот день лейтенанты Павел Олигер и Сергей Глушко несли службу на посту ДПС на 23 километре автодороги Волгоград — Котельниково — Зимовники — Сальск в Светлоярском районе. К ним подъехал 53-летний мужчина на Chevrolet Cruze и сообщил: его зять с другом отправились на рыбалку на Волго-Донской канал, где на них напал неизвестный с охотничьим ружьем. Оба тяжело ранены, но где точно они находятся — неизвестно», — рассказывают в ведомстве.

Полицейские сообщили о случившемся коллегам из Калачевского района и выдвинулись на предполагаемое место происшествия. По пути они созвонились с пострадавшими, уточнили, где приблизительно они находятся.

«Отыскать рыбаков оказалось непросто: канал на этом участке не подходит вплотную к трассе. Инспекторы двинулись по пересеченной местности. Связь с потерпевшим постоянно прерывалась — он периодически терял сознание», — поясняют в полиции.

Наконец рыбаков отыскали. Оба истекали кровью — по ранениям сотрудники ДПС определили, что стрельба велась дробью. Полицейские достали автомобильную аптечку и попытались остановить кровотечение до прибытия медиков.

«Один из мужчин был контужен и ранен в голову и бок, у другого ранения пришлись на левую сторону груди и тела. Обеззараживая раны и туго их перебинтовывая, лейтенанты не переставали разговаривать с ранеными, чтобы те не потеряли сознание», — всплывают новые подробности.

Прибывшие медики доставили пострадавших в реанимацию 15-й больницы СМП. А полицейские продолжили нести службу.

По словам врачей, мужчины остались живы лишь благодаря правоохранителям.

Заключен под стражу: суд отправил пенсионера в СИЗО.

Злоумышленника задержали полицейские Калачевского района. 63-летний Алексей К. не стал ничего отрицать. Его обвиняют в покушении на убийство двух человек. Уголовное дело возбудил следователь МрСО волгоградского СУ СК.

15 июня Калачевский райсуд заключил задержанного под стражу.

«Изучив представленные следствием доказательства и оценив совокупность обстоятельств дела, суд счел необходимым применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста, считая ее достаточной для обеспечения надлежащего хода расследования уголовного дела», — поясняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

В СИЗО Алексей К. останется до 10 августа. В облздраве не дают комментариев о состоянии пострадавших до окончания расследования уголовного дела. Однако в пресс-службе регионального главка МВД подтверждают, что оба мужчины пока находятся на лечении, но их жизни больше не под угрозой.