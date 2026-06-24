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В Могилеве ОМОН задержал 52-летнего рецидивиста с арсеналом оружия

ОМОН задержал 52-летнего рецидивиста в Могилеве.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве сотрудники 11-го управления ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОНа задержали 52-летнего горожанина, рассказали в МВД.

При обыске дома у могилевчанина нашли и изъяли оружие и взрывчатку. В частности, горожанин обладал карабином с оптическим прицелом, двумя осколочными гранатами, более чем двумя килограммами различных взрывчатых веществ, почти 100 патронами к нарезному огнестрельному оружию, стволом со ствольной коробкой от винтовки, взрывателем для ручных гранат, капсюлем-детонатором и электродетонатором.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и кражу. До суда он помещен в ИВС.

Тем временем в Могилеве пенсионерка осталась без квартиры из-за одного рокового звонка.

Еще мы писали, что белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы.