В Могилеве ОМОН задержал 52-летнего рецидивиста с арсеналом оружия

В Могилеве сотрудники 11-го управления ГУБОПиК МВД при поддержке бойцов ОМОНа задержали 52-летнего горожанина, рассказали в МВД.
При обыске дома у могилевчанина нашли и изъяли оружие и взрывчатку. В частности, горожанин обладал карабином с оптическим прицелом, двумя осколочными гранатами, более чем двумя килограммами различных взрывчатых веществ, почти 100 патронами к нарезному огнестрельному оружию, стволом со ствольной коробкой от винтовки, взрывателем для ручных гранат, капсюлем-детонатором и электродетонатором.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина уже был судим за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и кражу. До суда он помещен в ИВС.
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