В Могилеве ОМОН задержал 52-летнего рецидивиста с арсеналом оружия

При обыске дома у могилевчанина нашли и изъяли оружие и взрывчатку. В частности, горожанин обладал карабином с оптическим прицелом, двумя осколочными гранатами, более чем двумя килограммами различных взрывчатых веществ, почти 100 патронами к нарезному огнестрельному оружию, стволом со ствольной коробкой от винтовки, взрывателем для ручных гранат, капсюлем-детонатором и электродетонатором.