Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

В Нижегородской области прокуратура организовала горячую линию для людей, пострадавших при атаке беспилотников на регион 24 июня. Специалисты будут контролировать соблюдение прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.
— На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры, — уточнили в ведомстве.
Напомним, минувшей ночью в результате атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое пострадали. Обломками повреждены промышленный объект, несколько машин и домов.
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