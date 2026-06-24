Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Ведомство контролирует соблюдение прав граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области прокуратура организовала горячую линию для людей, пострадавших при атаке беспилотников на регион 24 июня. Специалисты будут контролировать соблюдение прав граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

— На месте происшествия для контроля за ликвидацией последствий инцидентов и соблюдением прав жителей находятся работники прокуратуры, — уточнили в ведомстве.

Напомним, минувшей ночью в результате атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область погибли два человека, еще двое пострадали. Обломками повреждены промышленный объект, несколько машин и домов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше