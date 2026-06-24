В Москве водитель насмерть сбил самокатчика

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. На видео от очевидцев было видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге.