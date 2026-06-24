В Москве водитель насмерть сбил самокатчика

По данным канала, инцидент произошел на дублере Варшавского шоссе в районе дома № 2 на улице Подольских Курсантов. Предварительно, самокатчик попытался пересечь дорогу на красный свет, а ехавший водитель не успел затормозить.
От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался.
Официальной информации пока не поступало. Однако по данным агентства «Москва», на этом адресе иномарка задавила велосипедиста. В момент аварии велосипед отбросило в сторону.
До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. На видео от очевидцев было видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге.