Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве водитель насмерть сбил самокатчика

На юге Москвы произошло смертельное ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Источник: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

По данным канала, инцидент произошел на дублере Варшавского шоссе в районе дома № 2 на улице Подольских Курсантов. Предварительно, самокатчик попытался пересечь дорогу на красный свет, а ехавший водитель не успел затормозить.

От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался.

Официальной информации пока не поступало. Однако по данным агентства «Москва», на этом адресе иномарка задавила велосипедиста. В момент аварии велосипед отбросило в сторону.

До этого в Москве произошло массовое ДТП. Авария случилась на 41 километре МКАД. На видео от очевидцев было видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, в том числе грузовик. На записи также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по дороге.