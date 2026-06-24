Два дела о мошенничестве с сертификатами для переселенцев возбудили в Костанайской области

Как установила прокуратура, в 2024 году один из переселенцев заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры стоимостью Т6 млн, из которых Т3 млн должны были быть профинансированы за счет бюджета. При этом фактически продавец получил Т1,6 млн, а стоимость жилья была искусственно завышена.