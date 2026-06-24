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Два дела о мошенничестве с сертификатами для переселенцев возбудили в Костанайской области

Костанай. 24 июня. КазТАГ — Два уголовных дела о мошенничестве при использовании сертификатов экономической мобильности возбудили в Карабалыкском районе Костанайской области, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: КазТАГ

«По фактам мошенничества прокуратурой Карабалыкского района возбуждены два уголовных дела, в ходе досудебного расследования переселенцы признали вину и в полном объеме возместили причиненный государству ущерб на общую сумму Т5,7 млн, в связи с чем производство по уголовным делам прекращено по нереабилитирующим основаниям», — говорится в сообщении в среду.

По данным надзорного органа, переселенцам при покупке жилья предоставляется сертификат экономической мобильности в размере 1625 месячных расчетных показателей.

Как установила прокуратура, в 2024 году один из переселенцев заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры стоимостью Т6 млн, из которых Т3 млн должны были быть профинансированы за счет бюджета. При этом фактически продавец получил Т1,6 млн, а стоимость жилья была искусственно завышена.

Аналогичным образом другой переселенец приобрел квартиру по завышенной цене Т5,5 млн и получил Т2,67 млн по сертификату экономической мобильности.

В прокуратуре отметили, что работа по контролю за обоснованностью расходования бюджетных средств продолжается.