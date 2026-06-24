В Норильске изъяли партию никотиносодержащей продукции на 100 миллионов рублей

Тем временем жители Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, пожаловались на ужасное отношение к сиротам в детском доме «Надежда». По их словам, там ребят ограничивают в еде, грозятся отправить в «места не столь отдаленные» и лишают вещей.