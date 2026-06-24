В Норильске изъяли партию никотиносодержащей продукции на 100 миллионов рублей

На севере Красноярского края у предпринимателей изъяли более 200 тысяч единиц никотиносодержащей продукции на 100 миллионов рублей. Колоссальный по размаху криминальный бизнес пресекли полицейские Норильска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предварительно, с 2025 года двое знакомых — мужчины 1998 и 2001 годов рождения — в интернете закупали у анонимных продавцов жидкости для электронных испарителей, снюсы и другие товары с никотином без необходимой маркировки.
Вейпы доставляли в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву, откуда распределялись по местным магазинам.
На бизнесменов завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.
Тем временем жители Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, пожаловались на ужасное отношение к сиротам в детском доме «Надежда». По их словам, там ребят ограничивают в еде, грозятся отправить в «места не столь отдаленные» и лишают вещей.