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В Норильске изъяли партию никотиносодержащей продукции на 100 миллионов рублей

В Красноярском крае полиция изъяла более 200 тысяч товаров с никотином на 100 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края у предпринимателей изъяли более 200 тысяч единиц никотиносодержащей продукции на 100 миллионов рублей. Колоссальный по размаху криминальный бизнес пресекли полицейские Норильска, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно, с 2025 года двое знакомых — мужчины 1998 и 2001 годов рождения — в интернете закупали у анонимных продавцов жидкости для электронных испарителей, снюсы и другие товары с никотином без необходимой маркировки.

Вейпы доставляли в Норильск, Дудинку, Евпаторию и Москву, откуда распределялись по местным магазинам.

На бизнесменов завели уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Тем временем жители Кузбасса, как пишет сайт VSE42.Ru, пожаловались на ужасное отношение к сиротам в детском доме «Надежда». По их словам, там ребят ограничивают в еде, грозятся отправить в «места не столь отдаленные» и лишают вещей.

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