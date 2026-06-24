Активы подшипниковой империи экс-депутата Савченко арестованы по иску Генпрокуратуры

В надзорном ведомстве считают, что Олег Савченко, который в 2003 году оставил пост председателя совета директоров ЕПК ради депутатского мандата, использовал свой парламентский статус для лоббирования интересов подконтрольных ему предприятий. Один из ярких примеров, пишет «Ъ», — его выступление в Госдуме, где он жаловался на недобросовестную конкуренцию со стороны украинских производителей подшипников. Тогда депутат заявлял, что из-за импорта саратовский, московский и волжский подшипниковые заводы почти остановились, и призывал коллег обратиться в правительство, чтобы защитить стратегические российские предприятия от иностранной зависимости.