Хотел, чтобы постройки на Увильдах не сносили: челябинца поймали на крупной взятке чиновнику

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали мужчину вечером 23 июня 2026 года в районе дома на улице Кирова в момент передачи взятки. Сам чиновник действовал в интересах правоохранителей. Подозреваемый незаконно возвел на территории памятника природы — озера Увильды — постройки. И чтобы их не снесли, решил дать взятку. Сначала 100 тысяч рублей, потом еще 500 тысяч рублей.