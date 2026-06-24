Директор фирмы под Волгоградом получил срок за хищение 3 млн рублей

Дальше директор нашел подрядчика, который сделал площадку за 2,8 миллиона. А остаток — 3,1 миллиона рублей — он забрал себе и передал тому самому чиновнику. Суд посчитал это хищением. Камнева приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Кроме того, он должен вернуть государству 3,1 миллиона рублей. Правда, часть ущерба он уже погасил добровольно. Приговор пока не вступил в силу — его можно обжаловать.