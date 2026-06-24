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Директор фирмы под Волгоградом получил срок за хищение 3 млн рублей

Деньги выделяли на детскую площадку в Волжском.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском вынесли приговор директору ООО «ВСП Групп» Камневу. Его признали виновным в присвоении чужих денег. История началась с того, что муниципальное учреждение «СГТ» заключило с его фирмой договор на поставку детской игровой площадки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Сумма контракта составила почти 6 миллионов рублей. Средства выделили по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды». Однако, как выяснил суд, чиновник из «СГТ» специально выбрал эту фирму как единственного поставщика, чтобы обойти конкурс. Камнев в этом помогал.

Дальше директор нашел подрядчика, который сделал площадку за 2,8 миллиона. А остаток — 3,1 миллиона рублей — он забрал себе и передал тому самому чиновнику. Суд посчитал это хищением. Камнева приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Кроме того, он должен вернуть государству 3,1 миллиона рублей. Правда, часть ущерба он уже погасил добровольно. Приговор пока не вступил в силу — его можно обжаловать.