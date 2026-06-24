В ФКР подтвердили, что приспособленное под депозитарий здание обрушилось

Как рассказал «Новому Калининграду» один из собеседников, идея депозитария появилась после того, как из-за строительства нового моста через Преголю пришлось снести дом с интересными историческими элементами. Кроме того, там должен был храниться оригинал акротерия «Движение и время», который раньше был установлен на кровле здания бывшей Дирекции имперских железных дорог (сегодня это дом № 111−117 на Ленинском проспекте). В настоящее время на крыше установлена его копия.