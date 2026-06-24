В ФКР подтвердили, что приспособленное под депозитарий здание обрушилось

В Фонде капремонта Калининградской области подтвердили факт обрушения здания, приспособленного под депозитарий (там хранились оригиналы мозаик и другие декоративные элементы исторических зданий Калининграда).
По словам гендиректора Фонда Алексея Малюгина, обрушение произошло еще осенью прошлого года.
«В соответствии с информацией, полученной Фондом в конце ноября 2025 года, обрушение кровли здания произошло во время сильных снегопадов. Оценка технического состояния объекта и определение возможности его дальнейшей эксплуатации находятся вне компетенции Фонда, так как указанное помещение является собственностью иного юридического лица», — сообщил Малюгин.
Земельный участок и здание, в котором размещался депозитарий, как уточнил Малюгин, находятся во владении Агентства по имуществу Калининградской области. «Указанное здание использовалось Фондом на безвозмездной основе в качестве места хранения отслуживших срок эксплуатации элементов, демонтированных со зданий в ходе проведения капитального ремонта. Объект находится на охраняемой территории, доступ сотрудникам Фонда не ограничен», — добавил гендиректор ФКР.
Алексей Малюгин также сообщил, что в депозитарии «размещались элементы, утратившие свои целостность и функциональность». Их, по словам гендиректора, «использовали в качестве референсов» и дальнейшему восстановлению эти элементы подлежали.
«Реплики данных элементов воссозданы и установлены на объектах капитального ремонта. Их оцифрованные данные хранятся у Фонда. Отдельного внимания заслуживает выполненное 3D-сканирование акротерия “Движение и время”, по результатам которого была выполнена его копия, которая установлена на здании бывшей Дирекции имперских железных дорог по адресу: Ленинский проспект, д. 111−117, — добавил Малюгин. — В ходе выезда на территорию Депозитария представителями Фонда был зафиксирован факт сохранности акротерия, находившегося в специальном защитном боксе».
В заключение директор Фонда заявил, что в настоящее время ФКР рассматривает вопрос о размещении депозитария на новой площадке «с последующим размещением элементов, отработавших срок службы и представляющих архитектурный интерес».
Напомним, что о разрушении депозитария «Новому Калининграду» ранее сообщили несколько источников.
Депозитарий для хранения ценных архитектурных деталей был создан в августе 2023 года. Как сообщил тогда корреспонденту «Нового Калининграда» представитель фонда, здание находилось на ул. Суворова. По распоряжению экс-губернатора Антона Алиханова, туда должны были отправляться на хранение историческая керамическая черепица, консоли, мозаика и многое другое с аварийных зданий.
Как рассказал «Новому Калининграду» один из собеседников, идея депозитария появилась после того, как из-за строительства нового моста через Преголю пришлось снести дом с интересными историческими элементами. Кроме того, там должен был храниться оригинал акротерия «Движение и время», который раньше был установлен на кровле здания бывшей Дирекции имперских железных дорог (сегодня это дом № 111−117 на Ленинском проспекте). В настоящее время на крыше установлена его копия.