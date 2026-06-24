Самые распространенные схемы мошенничества перечислили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде за период с января по май текущего года зафиксировано свыше 230 краж и порядка 860 случаев мошенничества, связанных с применением IT‑технологий и телекоммуникационных каналов. Число пострадавших превысило тысячу человек — такие данные представило ГУ МВД России по Нижегородской области.
Начальник УМВД по Нижнему Новгороду Олег Соколов обозначил наиболее типичные способы обмана граждан. В числе лидирующих схем — телефонные звонки от лица представителей разных служб: злоумышленники склоняют людей к переводу средств на указанные счета и номера.
Не менее распространены ложные предложения от мнимых биржевых и инвестиционных структур, несанкционированный доступ к профилям в социальных сетях, а также мошеннические звонки пожилым жителям с сообщениями о якобы случившихся ДТП с участием их родственников.
Полковник полиции отдельно акцентировал внимание на рисках, сопряжённых с цифровыми развлечениями и приложениями, к которым имеют доступ несовершеннолетние: через них преступники могут получать доступ к финансовым средствам взрослых. Также Олег Соколов предупредил о нарастающей угрозе вовлечения подростков в схемы «дропперства».
По оценке руководителя ведомства, уязвимость горожан перед аферистами нередко обусловлена сочетанием излишней доверчивости, эмоциональной напряжённости, сложностей с формулированием отказа и боязни упустить «выгодный» шанс.
Преступники целенаправленно выстраивают иллюзию надёжности, методично ослабляя настороженность жертвы. Они активно эксплуатируют эмоциональный фон, провоцируя на поспешные действия, и маскируются под авторитетные фигуры — руководителей, представителей силовых структур или госорганов, тем самым усиливая убедительность обмана.
Ранее нижегородец похитил 350 тысяч рублей, выделенных на поддержку бизнеса.