Судоходство по Неве остановлено на двое суток для подъема буксира «Капитан Ушаков»

Запрет ввел капитан порта для безопасности судоподъема. Ограничения действуют для всех плавсредств независимо от флага, пишет «Фонтанка».
Операция продлится до полного подъема буксира. Навигация возобновится после завершения работ.
С 23 по 25 июня все суда, не участвующие в спасательной операции, не смогут пройти по Неве от Мойки до Екатерингофки.
Запрет ввел капитан порта для безопасности судоподъема. Ограничения действуют для всех плавсредств независимо от флага, пишет «Фонтанка».
Операция продлится до полного подъема буксира. Навигация возобновится после завершения работ.