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Судоходство по Неве остановлено на двое суток для подъема буксира «Капитан Ушаков»

С 23 по 25 июня все суда, не участвующие в спасательной операции, не смогут пройти по Неве от Мойки до Екатерингофки.

Источник: Коммерсантъ

Запрет ввел капитан порта для безопасности судоподъема. Ограничения действуют для всех плавсредств независимо от флага, пишет «Фонтанка».

Операция продлится до полного подъема буксира. Навигация возобновится после завершения работ.