Женщина под Волгоградом оклеветала мошенников, чтобы не платить по займам

Деньги она потратила, а возвращать не захотела. Тогда женщина решила схитрить: пошла в полицию и заявила, что неизвестные оформили займы без ее ведома. Следователь принял заявление и предупредил ее об ответственности за ложный донос. Она расписалась, что все поняла. Но проверка быстро показала: никто денег не крал. Все займы Евгения оформила сама. Ее ложь отвлекла полицию от настоящих преступлений.