Карантин по бешенству ввели в поселке Петровский под Нижним Новгородом

Ограничения официально действуют с 11 июня 2026 года и распространяются и на весь населенный пункт. В Петровском временно нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных. Региональному комитету ветеринарии поручено разработать и утвердить план ликвидации очага инфекции.