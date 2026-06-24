Под Воронежем оштрафовали пьяного водителя, пытавшегося сбежать через пассажирскую дверь

— На суде водитель свою вину признал, однако сказал, что машиной не управлял. Однако согласно рапортам сотрудников полиции и видеозаписи с места происшествия, нарушитель пытался скрыться через переднюю пассажирскую дверь, чтобы уйти от ответственности, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области. -