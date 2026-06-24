В Волгограде приставы вернули бабушке похищенного малыша

Как рассказали в ГУ ФССП России по региону, мама мальчика была признана недееспособной. Также суд ограничил ее в родительских правах и определил место жительства ребенка с бабушкой. Однако женщина не смирилась с этим решением и увезла сына в неизвестном направлении, что создавало угрозу его жизни и здоровью.