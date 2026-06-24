До 35 увеличилось число отравившихся суши в кафе под Волгоградом

В Волгоградской области выросло число пострадавших после посещения кафе в городе Камышине. По данным ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, за медицинской помощью обратились уже 35 человек, при этом у 23 из них лабораторно подтвержден сальмонеллез.