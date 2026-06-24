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До 35 увеличилось число отравившихся суши в кафе под Волгоградом

По данным правоохранительных органов, после посещения кафе «ЕвроАзия» в Камышине за медицинской помощью обратились 35 человек. У 23 пострадавших диагностирован сальмонеллез, восемь из них госпитализированы. Медики отмечают, что тяжелых случаев среди заболевших нет, состояние пациентов стабильное.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Волгоградской области выросло число пострадавших после посещения кафе в городе Камышине. По данным ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов, за медицинской помощью обратились уже 35 человек, при этом у 23 из них лабораторно подтвержден сальмонеллез.

В настоящий момент восемь пациентов проходят лечение в стационаре. Как отмечают медики, состояние пострадавших стабильное, тяжелых случаев заболевания среди госпитализированных нет.

Ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Работа кафе «ЕвроАзия» была приостановлена судом на 60 суток еще 17 июня. Расследование инцидента продолжается.