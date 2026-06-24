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В центре Новосибирска провалился асфальт возле делового центра «Достоевский»

В центре Новосибирска, рядом с Красным проспектом, недалеко от здания областной прокуратуры и офиса «Единой России», произошёл провал асфальта. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

Источник: Инцидент Новосибирск

На месте обрушения образовалась глубокая яма, которую заметили прохожие. Инцидент в оживлённой части города вызвал тревогу у местных жителей.

Прибывшие специалисты огородили опасный участок сигнальной лентой, чтобы предотвратить возможные травмы среди прохожих.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске обновили асфальт на Выборной и Ключ-Камышенском Плато.

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