В центре Новосибирска провалился асфальт возле делового центра «Достоевский»

На месте обрушения образовалась глубокая яма, которую заметили прохожие. Инцидент в оживлённой части города вызвал тревогу у местных жителей.
Прибывшие специалисты огородили опасный участок сигнальной лентой, чтобы предотвратить возможные травмы среди прохожих.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске обновили асфальт на Выборной и Ключ-Камышенском Плато.
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Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.Читать дальше