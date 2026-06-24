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Под Волгоградом тушат крупный ландшафтный пожар у 3-й Продольной

24 июня у посёлка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда очевидцы заметили столб дыма. Пламенем оказалась.

24 июня у посёлка Водстрой Тракторозаводского района Волгограда очевидцы заметили столб дыма. Пламенем оказалась объята территория вблизи 3-й Продольной.

— Горит сильно за исправительной колонией. Похоже на мусорную свалку. Ситуацию осложняет сильный ветер, — сообщил журналистам один из очевидцев.

По словам волгоградца, ландшафтный пожар очень быстро распространяется. Буквально за считанные минуты пламя визуально сместилось на несколько десятков метров.

Отметим, информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Вызов поступил на пульт диспетчера в 11:52, а уже в 12:05 расчёты приступили к тушению. По предварительной информации, горит трава.

Фото: читатели ИА «Высота 102».

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