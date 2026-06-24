В Воронежской области сотрудница почты присвоила две пенсии

Сотрудница почтового отделения в селе Гвазда Бутурлиновского района расписалась за получение пенсии за май для двух человек (около 46 тысяч рублей) и забрала деньги себе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.