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Мошенники продали жительнице Воронежской области автомобиль-призрак за 3,8 млн руб

За сутки жертвами дистанционных аферистов стали шесть жителей Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

51-летняя жительница Рамонского района Воронежской области пришла в полицию, когда не дождалась купленного автомобиля.

Как рассказала женщина правоохранителям, она хотела приобрести машину и в одном из мессенджеров подписалась на тематическое сообщество. Там перейдя по ссылке, попала в чат с менеджером. Ей стали присылать варианты дорогих иномарок, и женщина выбрала для себя автомобиль «Шкоду Кодиак» стоимостью 2,3 млн рублей. Менеджер сообщил покупательнице, что автомобиль находится на таможне. А потом женщину развели на три платежа на общую сумму 3,8 млн рублей.

За 23 июня от действий мошенников пострадали шесть жителей Воронежской области: общий ущерб составил более четырех миллионов рублей.