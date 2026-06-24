В Челябинске ФСБ задержала начальника службы аэропорта

Как установили оперативники, фигурант, пользуясь своими управленческими полномочиями, гарантировал представителям коммерческих компаний победу в конкурсных процедурах на строительство объекта для нужд предприятия. Он также обеспечивал беспрепятственную приёмку работ и своевременную оплату по контрактам. За содействие с сентября 2023 по апрель 2024 года он получил вознаграждение на сумму более 650 тысяч рублей.