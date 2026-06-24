В Енисейске продавца осудили за торговлю контрафактным алкоголем

В Енисейске продавца из магазина «Анастасия» осудили за торговлю контрафактным алкоголем. По версии прокуратуры Красноярского края, женщина занималась этим не в первый раз: зимой 2025 года ее уже привлекали к административной ответственности (тогда дело закончилось штрафом в 15 тысяч рублей).
Спустя всего несколько месяцев во время проверочной закупки полицейские вновь зафиксировали продажу алкоголя без лицензии, а также нашли целый склад немаркированных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 144 тысячи.
В суде горожанка полностью признала вину. За сбыт немаркированной табачной продукции в крупном размере и продажу сомнительной алкогольной продукции она получила штраф в 120 тысяч рублей.