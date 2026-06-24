В Енисейске продавца осудили за торговлю контрафактным алкоголем

В Енисейске продавца из магазина «Анастасия» осудили за торговлю контрафактным алкоголем. По версии прокуратуры Красноярского края, женщина занималась этим не в первый раз: зимой 2025 года ее уже привлекали к административной ответственности (тогда дело закончилось штрафом в 15 тысяч рублей).