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В Енисейске продавца осудили за торговлю контрафактным алкоголем

В Красноярском крае продавец получил судимость за торговлю контрафактом.

Источник: Комсомольская правда

В Енисейске продавца из магазина «Анастасия» осудили за торговлю контрафактным алкоголем. По версии прокуратуры Красноярского края, женщина занималась этим не в первый раз: зимой 2025 года ее уже привлекали к административной ответственности (тогда дело закончилось штрафом в 15 тысяч рублей).

Спустя всего несколько месяцев во время проверочной закупки полицейские вновь зафиксировали продажу алкоголя без лицензии, а также нашли целый склад немаркированных сигарет. Общая стоимость изъятой продукции превысила 144 тысячи.

В суде горожанка полностью признала вину. За сбыт немаркированной табачной продукции в крупном размере и продажу сомнительной алкогольной продукции она получила штраф в 120 тысяч рублей.