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В Волгограде очевидцы засняли плюющую «Газель» на ул. Шурухина

В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители стали свидетелями пожара, охватившего грузовой автомобиль. Инцидент произошёл.

В Тракторозаводском районе Волгограда местные жители стали свидетелями пожара, охватившего грузовой автомобиль. Инцидент произошёл во второй половине дня на пересечении ул. Дзержинского и ул. Шурухина. Происходящее очевидцы засняли на видео.

По информации волгоградцев, пламя очень быстро распространилось по грузовику. При этом водитель и находившиеся в машине грузчики, рискуя жизнями, до последнего пытались спасти товар, выкидывая коробки прямиком из полыхающего автомобиля.

Отметим, ликвидировать возгорание пришлось спасателям. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:00, а спустя 18 минут подразделения 2-й ПСЧ ликвидировали горение. Пострадавших нет.

Фото и видео: Волгоград / t.me.