Второй лесной пожар потушили в Нижегородской области

В Минлесхозе Нижегородской области напоминают, что в пожароопасный период необходимо особенно внимательно соблюдать правила безопасности во время посещения лесов. Жителей просят незамедлительно сообщать обо всех случаях возгорания, а также о других нарушениях по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100−94−00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430−01−23. Обе линии работают круглосуточно.