Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй лесной пожар потушили в Нижегородской области

Возгорание в Балахнинском округе удалось быстро ликвидировать силами лесной охраны.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области ликвидировали второе с начала сезона возгорание в лесном массиве. Пожар произошел на территории Балахнинского округа. О задымлении и огне в лесу в лесную охрану регионального Минлесхоза сообщили местные жители, сообщили в пресс-службе ведомства.

После получения сигнала на место оперативно прибыли специалисты лесной охраны. Низовой пожар успел распространиться на площадь 0,13 гектара, однако благодаря быстрым действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня.

В тушении были задействованы 10 сотрудников лесной охраны и четыре единицы техники. Возгорание локализовали и полностью ликвидировали в кратчайшие сроки.

В Минлесхозе Нижегородской области напоминают, что в пожароопасный период необходимо особенно внимательно соблюдать правила безопасности во время посещения лесов. Жителей просят незамедлительно сообщать обо всех случаях возгорания, а также о других нарушениях по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100−94−00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430−01−23. Обе линии работают круглосуточно.