В Перми мошенники оформили кредитный договор на участника СВО — Героя России

Третьи лица с использованием персональных данных заявителя и без его согласия с помощью сети Интернет произвели верификацию в приложении кредитной организации. После получения доступа к его личному кабинету в банке, мошенники оформили от его имени кредит. Поступившие на счет 53 тыс. руб. злоумышленники похитили.