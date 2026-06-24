В Волгограде блогер Ульянов рассказал СМИ о похудении и ближайших планах

По версии следствия, известный волгоградский блогер и общественник зарабатывал на жизнь тем, что вымогал деньги у жителей региона. При этом Ульянов обвиняется в совершении по крайней мере одного эпизода с отягчающими — в группе лиц по предварительному сговору. В судебном процессе, по данным ИА «Высота 102», могут заслушать показания сообщника Ульянова — Михаила Серенко. Последний находится в СИЗО Волгограда уже год и обвиняется в совершении целого ряда преступлений.