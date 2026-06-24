Пальчик достали из шкафчика. Трёхлетнюю девочку травмировали в детсаду

Жуткий случай произошёл в одном из дошкольных учреждений Нижнего Новгорода: трёхлетней воспитаннице механизмом от шкафчика оторвало часть пальца. Ребёнок рассказал, что прятался там, чтобы не попало от воспитателя. Пальчик так и лежал в шкафчике, когда родители приехали, чтобы отвезти дочку в больницу. Врачам удалось спасти палец. Городской департамент образования говорит, что воспитатель действовала по инструкции. Родители пытаются добиться правды через суд. Подробности — в материале nn.aif.ru.
«Ужас, что испытал ребёнок».
«Мамочка, я не хочу умирать!» — такими словами встретила плачущая малышка маму Анну. Та прибежала в детский сад после звонка воспитателя, сообщившего о травме. Мама увидела, что рука дочки замотана бинтом. Разбинтовав кисть, мать поняла, что у малышки отсутствует часть фаланги пальца. Об этом Анна рассказала телепрограмме «Кстати».
«Физрук сообщил, что недостающая часть пальчика лежит в шкафчике — застряла в механизме. Приехал муж, достал пальчик, и нас экстренно прооперировали. Врачи сделали всё возможное, и палец спасли», — добавляет мама Анна.
Потом дочка рассказала вот что: она рисовала, а воспитатель велела девочке быстро принести и показать ей рисунок. Малышка чего-то испугалась и почему-то спряталась в шкафчике, чтобы её не ругали. Там она и прищемила пальчик.
Дальше девочка рассказывает: она вернулась назад в группу, кровь и отсутствие пальца на её руке увидели другие детки, а потом травму заметила и воспитатель.
У педагога другая версия: она говорит, что в момент травмирования ребёнка тоже находилась в раздевалке. Но почему-то не смогла предотвратить ЧП…
«Ужас, что испытал мой ребёнок. Она кричала, плакала. Мы до сих пор наблюдаемся у невролога», — рассказывает мать малышки.
В департаменте образования Нижнего Новгорода nn.aif.ru сообщили, что случай, который сейчас активно обсуждают в городе, произошёл ещё в феврале. В тот день дети в присутствии воспитателя относили свои рисунки в шкафчики, и педагог попросила девочку вместе с остальными ребятами вернуться в группу. Именно тогда, по словам воспитателя, малышка резко оттолкнула дверку шкафчика и сильно прищемила палец левой руки.
«Воспитатель находилась рядом, но всё произошло мгновенно», — уточнили в департаменте, добавив, что сотрудник детсада действовала по инструкции: сразу после ЧП руководство учреждения вызвало скорую помощь и уведомило о случившемся родителей девочки. Информацию отправили и во все вышестоящие инстанции. В соответствии с законодательством составили акт о травме обучающегося, один экземпляр документа был передан родителям.
«Ну чему удивляться? Группы переполнены».
«Сейчас по делу идут судебные заседания. Родители воспитанницы запросили денежную компенсацию морального вреда, — сообщили нам в департаменте. — Всё это время заведующий и воспитатель группы были на связи с родителями девочки, детский сад предлагал семье помощь и не раз приносил извинения».
Нижегородцы в социальных сетях бурно обсуждают ставшее достоянием гласности ЧП в детском саду. Кто-то защищает воспитателя, потому что знает её как отличного педагога, который относится к детям «с добром и любовью». Другие комментаторы недоумевают: что это за педагог такой, от которого дети прячутся в шкафу?
«Я привожу ребенка в садик, чтобы им занимались и чтобы за ним было пристальное наблюдение. Воспитатели за это получают деньги, а не работают за спасибо. Врагу не пожелаю пережить то, что сейчас переживает эта семья», — пишет пользователь под ником Ирина Ф.
«Ну чему удивляться? Группы переполнены, на 30 маленьких детей — один воспитатель. Вот результат», — добавляет пользователь под ником Марина П.
«Неужели нельзя как-то отремонтировать или переделать механизм у шкафчиков на более безопасный для детей?» — задаётся вопросом Оля О.
Напомним, в мае 2026 года всю страну шокировал случай в махачкалинском детском саду: двухлетней девочке оторвало фалангу мизинца на ноге, а сотрудники учреждения попытались скрыть травму и вовремя не оказали ребёнку помощь. Заведующую, двух воспитателей и няню уволили и арестовали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ).