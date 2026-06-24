Трёхлетнюю девочку травмировали в детсаду

В департаменте образования Нижнего Новгорода nn.aif.ru сообщили, что случай, который сейчас активно обсуждают в городе, произошёл ещё в феврале. В тот день дети в присутствии воспитателя относили свои рисунки в шкафчики, и педагог попросила девочку вместе с остальными ребятами вернуться в группу. Именно тогда, по словам воспитателя, малышка резко оттолкнула дверку шкафчика и сильно прищемила палец левой руки.