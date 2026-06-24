Под Воронежем в столкновении Haval и Niva пострадали ребенок и трое взрослых

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, в аварии пострадали четыре человека: 13-летний пассажир автомобиля Haval, водитель Niva и двое его пассажиров — мужчины 51 и 33 и лет. Врачи «скорой» оказали им помощь на месте.