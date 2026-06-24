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Под Воронежем в столкновении Haval и Niva пострадали ребенок и трое взрослых

У воронежского села произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

ДТП с пострадавшими произошло ранним утром 24 июня в Павловском районе Воронежской области.

Примерно в 7.23 у поворота на село Бабка столкнулись автомобили Haval и Niva. Спасатели выезжали на место, чтобы отключить АКБ.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, в аварии пострадали четыре человека: 13-летний пассажир автомобиля Haval, водитель Niva и двое его пассажиров — мужчины 51 и 33 и лет. Врачи «скорой» оказали им помощь на месте.

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