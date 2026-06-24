«Нанес топором множество ударов и закопал тела». Генпрокуратура раскрыла детали жестоко убийства двух пенсионерок под Логойском

Белорус палкой избил 77-летнюю хозяйку дома и ее 70-летнюю знакомую, а затем отключил их мобильные телефоны. Под предлогом оказания медицинской помощи он убедил пенсионерок собрать личные вещи, передать ему ключи от гаража и автомобиля Toyota, на котором он якобы отвезет их в больницу. С собой обвиняемый взял топор и лопату.