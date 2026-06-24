«Нанес топором множество ударов и закопал тела». Генпрокуратура раскрыла детали жестоко убийства двух пенсионерок под Логойском

Белорус убил и закопал двух пенсионерок под Логойском. Подробности сообщает Генеральная прокуратура.
Ведомством было завершено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Вместе с хищениями, в том числе в крупном размере он обвиняется в убийстве двух заведомо престарелых граждан с особой жестокостью.
Фигурант 18 ноября 2025 года освободился из пенитенциарного учреждения, отбыв наказание за ранее совершенные преступления. Вместо возвращения домой он поехал в деревню Заберезовка Логойского района, где период с 18 по 23 ноября проник в баню на территории дачного участка, украв имущество стоимостью 145 рублей.
На протяжении недели обвиняемый тайно жил в доме, из которого ранее уже воровал вещи. Неожиданного для него на дачу 28 ноября раньше обычного приехала хозяйка вместе со своей подругой.
Белорус палкой избил 77-летнюю хозяйку дома и ее 70-летнюю знакомую, а затем отключил их мобильные телефоны. Под предлогом оказания медицинской помощи он убедил пенсионерок собрать личные вещи, передать ему ключи от гаража и автомобиля Toyota, на котором он якобы отвезет их в больницу. С собой обвиняемый взял топор и лопату.
До медучреждения пенсионерки так и не добрались. Фигурант вывез из на участок рядом с деревней Нивки Логойского района. И, вытащив женщин из автомобиля, нанес им топором множество ударов по голове и конечностям.
«Убедившись, что женщины мертвы, закопал их тела там же. Далее мужчина вернулся в деревню Заберезовка и совершил кражу имущества названных гражданок, а также дочери одной из них, включая автомобиль Toyota, на общую сумму около 12 тысяч рублей», — привели подробности в СК.
Среди украденного также оказались шоколадки, смарт-камера, батарейки, несколько бутылок алкоголя, дрель-шуруповерт.
Милиция задержала фигуранта в Логойске 29 ноября 2025 года. Он полностью признал свою вину. Как уточнили в ведомстве, ранее обвиняемый уже отбывал наказание за кражу имущества одной из потерпевших на этом же дачном участке в деревне Заберезовка Логойского района, совершенную в 2022 году.
Ранее в Беларуси соцработник сделала ремонт в квартире на деньги опекаемого пенсионера.
Тем временем белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы.
А еще в Минске пожилая пара заявила в милицию на мнимого соседа.