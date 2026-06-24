Волгоградский блогер Ульянов отказался от своих адвокатов в суде

— Хотел бы отказаться от адвокатов Алтухова и Артеменко. Это связано с личными мотивами. Это мое решение, — сказал Ульянов, который участвует в процессе по системе видеоконференцсвязи из ЛИУ-15, где находится на лечении. — Прошу дать мне не менее пять дней на поиски нового адвоката. Прошу также предоставить связь с близкими, чтобы ускорить этот процесс. Уже семь месяцев я не имею связи с семьёй.