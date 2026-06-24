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В Волгограде мужчина оформил займ на коллегу и уехал в Москву

В произошедшем разбирались полицейские Быковского района Волгоградской области.

В Волгоградской области полицейские установили подозреваемого в мошенничестве с микрозаймом.

Поводом для проверки стало обращение 26-летнего жителя одного из хуторов Быковского района, которому начали поступать звонки от микрофинансовой организации с требованием погасить долг в 15 тысяч рублей. Мужчина заявил, что займ не оформлял.

В пресс-службе волгоградской полиции прокомментировали: 25 февраля 2026 года потерпевший и его 24-летний знакомый вместе работали на стройке. В момент, когда коллега отлучился, подозреваемый взял его телефон и оформил онлайн-займ в микрофинансовой организации.

После поступления денег злоумышленник перевел средства на свой счет и уехал в Москву. Позже сотрудники полиции установили его местонахождение, после чего он признался в содеянном. По факту возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в течение дня в Волгограде и в Волжском вспыхнули маршрутки с пассажирами.