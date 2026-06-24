В Екатеринбурге неизвестные обстреляли два рейсовых автобуса

Напомним, во время фестиваля «Ночь музыки» в столице Урала в реку Исеть дважды упал молодой человек. Первый раз парня удалось спасти. Однако во второй раз горожане не смогли помочь. Утром 23 июня тело всплыло на улице Горького в центре города. Сотрудники свердловского СУ СКР начали проверку.