Mercedes арестовали у нижегородца из-за долгов

Ситуация получила развитие, когда владелец авто прибыл в Нижегородскую область: инспекторы ГАИ остановили машину для стандартной проверки документов, после чего оперативно уведомили судебных приставов о местонахождении должника. По запросу коллег из Удмуртской Республики нижегородские приставы произвели арест иномарки.