Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mercedes арестовали у нижегородца из-за долгов

Исполнительные дела в отношении мужчины были открыты в Удмуртии — общая сумма взысканий, назначенных судами и ГИБДД, достигает 600 тысяч рублей.

В Нижнем Новгороде наложен арест на автомобиль Mercedes‑Benz E‑250, принадлежащий жителю Удмуртии: мера связана с непогашенной задолженностью по административным штрафам. Информацию предоставили в пресс‑службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.

Исполнительные дела в отношении мужчины были открыты в Удмуртии — общая сумма взысканий, назначенных судами и ГИБДД, достигает 600 тысяч рублей. В рамках принудительного исполнения требований транспортное средство объявили в розыск.

Ситуация получила развитие, когда владелец авто прибыл в Нижегородскую область: инспекторы ГАИ остановили машину для стандартной проверки документов, после чего оперативно уведомили судебных приставов о местонахождении должника. По запросу коллег из Удмуртской Республики нижегородские приставы произвели арест иномарки.

У мужчины есть десятидневный срок для полного погашения долга. Если оплата не поступит, автомобиль выставят на торги, а вырученные средства направят на закрытие задолженности.

Ранее три джипа и квартиру арестовали у экс-главы ГУММиД в Нижнем Новгороде.