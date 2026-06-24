Mercedes арестовали у нижегородца из-за долгов

В Нижнем Новгороде наложен арест на автомобиль Mercedes‑Benz E‑250, принадлежащий жителю Удмуртии: мера связана с непогашенной задолженностью по административным штрафам. Информацию предоставили в пресс‑службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области.
Исполнительные дела в отношении мужчины были открыты в Удмуртии — общая сумма взысканий, назначенных судами и ГИБДД, достигает 600 тысяч рублей. В рамках принудительного исполнения требований транспортное средство объявили в розыск.
Ситуация получила развитие, когда владелец авто прибыл в Нижегородскую область: инспекторы ГАИ остановили машину для стандартной проверки документов, после чего оперативно уведомили судебных приставов о местонахождении должника. По запросу коллег из Удмуртской Республики нижегородские приставы произвели арест иномарки.
У мужчины есть десятидневный срок для полного погашения долга. Если оплата не поступит, автомобиль выставят на торги, а вырученные средства направят на закрытие задолженности.
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