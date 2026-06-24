12-летний зацепер получил тяжелые травмы черепа в Арзамасе

Инцидент произошел 23 июня. Мальчик зацепился за заднюю часть автобуса, проехал в таком положении несколько метров, после чего спрыгнул на дорогу. В результате падения юный экстремал получил закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.