12-летний зацепер получил тяжелые травмы черепа в Арзамасе

В Арзамасе 12-летний подросток получил серьезные травмы во время катания на бампере общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Нижегородской области.
Инцидент произошел 23 июня. Мальчик зацепился за заднюю часть автобуса, проехал в таком положении несколько метров, после чего спрыгнул на дорогу. В результате падения юный экстремал получил закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.
В ведомстве напомнили, что зацепинг является смертельно опасным увлечением, и призвали родителей регулярно проводить беседы с детьми о недопустимости подобных развлечений на транспорте.
Ранее сообщалось, что 6 подростков-зацеперов задержали на трамвайных маршрутах в Нижнем Новгороде.