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12-летний зацепер получил тяжелые травмы черепа в Арзамасе

Подросток зацепился за задний бампер пассажирского автобуса ради экстремального развлечения и сорвался на проезжую часть.

В Арзамасе 12-летний подросток получил серьезные травмы во время катания на бампере общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Нижегородской области.

Инцидент произошел 23 июня. Мальчик зацепился за заднюю часть автобуса, проехал в таком положении несколько метров, после чего спрыгнул на дорогу. В результате падения юный экстремал получил закрытый перелом свода основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

В ведомстве напомнили, что зацепинг является смертельно опасным увлечением, и призвали родителей регулярно проводить беседы с детьми о недопустимости подобных развлечений на транспорте.

Ранее сообщалось, что 6 подростков-зацеперов задержали на трамвайных маршрутах в Нижнем Новгороде.