В свердловском поселке пожар унес жизнь человека

24 июня в поселке Шаля на улице зеленой произошел пожар в одном из частных домов. Пламя охватило 70 квадратных метров. Была уничтожена кровля, перекрытие, вещи владельцев. Об этом сообщает ГУ МЧС Свердловской области.
— В пожаре пострадал один человек, погиб один человек. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, четыре человека личного состава, — сказано в сообщении.
Причины случившегося установят пожарные дознаватели. Свердловское МЧС напоминает уральцам о правилах безопасности в быту. Не перегружайте сеть, не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте лишь проверенным специалистам.
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