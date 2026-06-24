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В Москве мужчина во время ссоры убил сестру и пытался спрятать тело

В столице задержан местный житель, который во время ссоры нанес смертельные ножевые ранения своей сестре. Инцидент случился в квартире на востоке Москвы. Чтобы избежать наказания, мужчина попытался избавиться от улик.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На востоке Москвы задержан местный житель, подозреваемый в жестоком убийстве своей родственницы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Знаменской. По данным следствия, во время бытового конфликта 54-летний москвич нанес своей 56-летней сестре множественные ножевые ранения, ставшие смертельными.

После совершения преступления мужчина попытался скрыть следы, расчленив тело сестры. Пакеты с останками позже обнаружили сотрудники правоохранительных органов.

В настоящий момент фигурант задержан, с ним работают следователи Следственного комитета. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».