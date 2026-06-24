Инженер службы по ремонту техоборудования получил ожоги на работе

53-летний инженер службы по ремонту технологического оборудования ГБУЗ НО «НОДКБ» получил ожоги на работе, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.
Несчастный случай произошел утром 18 июня 2026 года. Инженер в помещении прачечной запустил стиральную машину для ее проверки после выполнения ремонтных работ.
«Машина вошла в рабочий режим, тогда инженер остановил ее для удаления воды с помощью педального сливного клапана», — поделились в инспекции.
Горячая вода попала на инженера при открывании загрузочного люка. Пострадавшего доставили в другое медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него ожоги кипятком.
Согласно информации, мужчина получил ожог туловища, рук и ног (на площади 35% поверхности тела), а также легкий ожоговый шок. Повреждения здоровья отнесли к категории тяжелых. Сейчас идет расследование несчастного случая. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, что работник завода «Красный Якорь» получил перелом челюсти во время работы.