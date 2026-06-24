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Инженер службы по ремонту техоборудования получил ожоги на работе

Кипяток попал на верхние и нижние конечности.

53-летний инженер службы по ремонту технологического оборудования ГБУЗ НО «НОДКБ» получил ожоги на работе, сообщает пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

Несчастный случай произошел утром 18 июня 2026 года. Инженер в помещении прачечной запустил стиральную машину для ее проверки после выполнения ремонтных работ.

«Машина вошла в рабочий режим, тогда инженер остановил ее для удаления воды с помощью педального сливного клапана», — поделились в инспекции.

Горячая вода попала на инженера при открывании загрузочного люка. Пострадавшего доставили в другое медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него ожоги кипятком.

Согласно информации, мужчина получил ожог туловища, рук и ног (на площади 35% поверхности тела), а также легкий ожоговый шок. Повреждения здоровья отнесли к категории тяжелых. Сейчас идет расследование несчастного случая. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, что работник завода «Красный Якорь» получил перелом челюсти во время работы.