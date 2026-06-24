В Камышине задержали владельца суши-бара после массового отравления

В Камышине Волгоградской области задержан владелец предприятия общественного питания, где произошло массовое отравление посетителей. В Камышине в июне в медицинские учреждения обратились местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления.
В Волгоградском Следкоме сообщили, что перед ухудшением самочувствия пострадавшие употребляли продукцию одного из заведений города, специализирующегося на приготовлении и продаже суши и роллов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Следователи сообщили о задержании владельца заведения. С его участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится сбор доказательств.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что в больнице после отравления продукцией кафе в Камышине оказались и взрослые, и дети.