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В Камышине задержали владельца суши-бара после массового отравления

Угощениями точки общепита баловались не только взрослые, но и дети.

В Камышине Волгоградской области задержан владелец предприятия общественного питания, где произошло массовое отравление посетителей. В Камышине в июне в медицинские учреждения обратились местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления.

В Волгоградском Следкоме сообщили, что перед ухудшением самочувствия пострадавшие употребляли продукцию одного из заведений города, специализирующегося на приготовлении и продаже суши и роллов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следователи сообщили о задержании владельца заведения. С его участием проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится сбор доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что в больнице после отравления продукцией кафе в Камышине оказались и взрослые, и дети.