В Камышине задержали владельца суши-бара после массового отравления

В Волгоградском Следкоме сообщили, что перед ухудшением самочувствия пострадавшие употребляли продукцию одного из заведений города, специализирующегося на приготовлении и продаже суши и роллов. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.