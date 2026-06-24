Коммерсанта, замешанного в отмывании бюджетных средств, осудили в Волжском

Директору компании «ВСП Групп» Сергею Камневу вынес приговор Волжский горсуд. Коммерсанта признали виновным в присвоении вверенных ему средств.
Договор на установку детской площадки заключило с компанией муниципальное учреждение «Современные городские технологии». Со стороны МАУ «СГТ» выступал замруководителя Сергей Петров. Цена вопроса составила около 6 млн рублей. Средства были выделены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Далее Камнев заключил договор с другим подрядчиком, который смонтировал площадку за 2,8 млн рублей. Оставшиеся более 3,1 млн глава компании передал Петрову.
«За растрату Камневу назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С него также взыскано 3 101 000 рублей», — сообщают в пресс-службе Волжского горсуда.
Сергей Петров также стал фигурантом уголовного дела, и не одного — оба уже переданы в Волжский горсуд.